Джокович поддержал решение второй ракетки мира сняться с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал решение японской теннисистки Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает France24.

По мнению серба, спортсменка поступила очень смело. Он также выразил сожаление, что ей приходится преодолевать психологические проблемы. «Если ей нужно время, чтобы оценить ситуацию и перезарядиться, именно так и нужно было поступить», — добавил Джокович.

Кроме того, теннисист отметил, что организаторы «Ролан Гаррос» должны преследовать свои интересы. В связи с этим он не был удивлен их риторикой по отношению к Осаке.

О решении японки сняться с «Ролан Гаррос» стало известно 1 июня. Вторая ракетка мира отметила, что так будет лучше для ее психического здоровья и для организаторов турнира. Перед этим руководство «Ролан Гаррос» пригрозило японке дисквалификацией за отказ от интервью после матчей.

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