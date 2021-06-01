У снявшейся с «Ролан Гаррос» второй ракетки мира обнаружили звездную болезнь

Многократная чемпионка СССР по теннису, а ныне телекомментатор Анна Дмитриева объяснила решение второй ракетки мира Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос». Об этом сообщают «Известия».

Она обнаружила у спортсменки звездную болезнь. «Возможно, она решила, что теперь ее мнение будет законом. Мне хочется верить, что в этом вопросе она ошиблась», — добавила Дмитриева.

Кроме того, комментатор назвала общение с прессой после матчей обязанностью всех теннисистов. «Очень многое зависит и от их оценок, потому что журналисты будут опираться на их слова», — рассказала спортсменка.

О решении Осаки сняться с «Ролан Гаррос» стало известно ранее 1 июня. Она отметила, что так будет лучше для ее психического здоровья и для организаторов турнира. Перед этим организаторы Ролан Гаррос пригрозили японке дисквалификацией за отказ от интервью после матчей.