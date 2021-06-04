Задержанной в Париже российской теннисистке предъявили обвинения

Прокуратура Парижа предъявила обвинения российской теннисистке Яне Сизиковой, задержанной во французской столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подтвердили, что спортсменку поместили под стражу. Россиянка обвиняется в спортивной коррупции и организованном мошенничестве, которое произошло в сентябре прошлого года.

Ранее в пятницу, 4 июня, задержание Сизиковой прокомментировало российское посольство во Франции. В дипмиссии отметили, что принимают все необходимые меры по защите прав и интересов задержанной

Сизикова была задержана сотрудниками Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. В ее гостиничном номере прошел обыск. Под подозрение попала игра Сизиковой в паре с американкой Мэдисон Бренгл на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Правоохранительные органы полагают, что россиянка сдала один из геймов.