Российское посольство отреагировало на задержание в Париже теннисистки из России

Посольству России во Франции известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой в Париже. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы посольства Антон Токовинин.

Дипломат отметил, что принимаются все необходимые меры по защите прав и интересов задержанной. Токовинин также добавил, что посольство находится в контакте с французскими властями и семьей теннисистки.

Ранее в пятницу, 4 июня, задержание Сизиковой прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он отметил, что пока не получал официальных документов, а эта история тянется с октября.

Сизикова была задержана сотрудниками Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. В ее гостиничном номере прошли обыски. Под подозрение попала игра Сизиковой в паре с американкой Мэдисон Бренгл на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Правоохранительные органы полагают, что россиянка сдала один из геймов.