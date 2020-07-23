В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Его слова приводятся в Telegram-канале «Пул №3».

«Пока мы не слышали заявлений на этот счет от правительства. Контакты по открытию границ осуществляются», — отметил пресс-секретарь президента России.

Он также добавил, что Россия будет возобновлять авиасообщение исключительно на принципах взаимности, но точных решений пока нет.

15 июля в Министерстве транспорта Турции заявили о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Перед этим турецкая авиакомпания Turkish Airlines анонсировала полеты в РФ по шести направлениям с 1 августа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.