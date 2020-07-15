Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами, лидеры стран дали поручения ведомствам приступить к переговорам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 июля.

По словам Пескова, эта тема обсуждалась Путиным и Эрдоганом в ходе телефонного разговора, который состоялся 13 июля. Лидеры РФ и Турции обсудили тогда ситуацию в Сирии, Ливии и решение о статусе Святой Софии.

Ранее в среду Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за пандемии коронавируса. Планируется, что стороны восстановят пассажирские авиаперевозки с 15 июля.

Накануне турецкая авиакомпания Turkish Airlines анонсировала полеты в РФ по шести направлениям с 1 августа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля.