Пьяный россиянин поссорился с девушкой из-за воспитания пса и выкинул его в окно

Житель города Зеленогорск в Красноярском крае выбросил в окно пса после ссоры с девушкой из-за воспитания питомца. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, в начале июля из одного городских общежитий поступило сообщение о том, что мужчина выбросил в окно четвертого этажа пса. Полицейские выяснили, что мужчина был пьян и поругался со своей сожительницей из-за воспитания животного. Собака умерла от полученных травм, свидетелем стал 11-летний сын женщины.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»), она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее в лесу под Кировом нашли мешки с десятками трупов искалеченных животных, некоторые были с чипами и ошейниками. Зоозащитники рассказали, что у животных были разбиты морды и выбриты животы. По их мнению, трупы были свежими, на некоторых «поблескивала шерсть». Они вызывали в лес наряд ГИБДД.

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