Российская пенсионерка наряжала кошек в колпаки и попрошайничала на вокзале

Пенсионерка Галия Камалова из подмосковной Балашихи каждый день наряжала кошек в карнавальные колпаки, опаивала их алкоголем и седативными препаратами и увозила с собой на Курский вокзал, чтобы давить на жалость и просить милостыню. Об этом сообщает «360».

По информации телеканала, полицейские неоднократно пытались прогнать 57-летнюю женщину с вокзала, но она возвращалась снова. Животных она содержала в неподобающих условиях в частном доме в окрестностях Балашихи, где она якобы снимает комнату. Уточняется, что ни документов, подтверждающих право Камаловой на проживание в там, ни паспорта у нее не оказалось. Работать она не хочет, от помощи социальных служб отказывается.

Зоозащитники утверждают, что женщина морит кошек голодом, выбивает им челюсти и накачивает алкоголем, чтобы они сидели смирно, пока она попрошайничает. По их данным, некоторые кошки Камаловой уже умерли.

«У некоторых животных были выбиты челюсти. Практически у всех выбиты зубы. Я думаю, что она это делает не специально, она просто заливает алкоголь. И чтобы зубы не мешали передние, вливает бутылку пива. Коты после этого спокойно сидят в кокошниках в течение нескольких часов, что позволяет ей попрошайничать, собирать деньги», — пояснила телеканалу схему работы пенсионерки сотрудница некоммерческой организации «Права зверей» Ирина Архарова.

Зоозащитники вызвали полицию и добились, чтобы у Камаловой забрали кошек в приют. Однако, по словам юриста Алексея Маленкова, уголовное дело в отношении женщины возбудить нельзя. «Потому что закон говорит, чтоб это было публично, на глазах малолетних детей, допустим, отрубание головы, либо удушение животных в общественном месте. Единственное, она их морит голодом, и там жуткая антисанитария», — пояснил он.

Ранее бывший заместитель министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктор Усенко расстрелял четырех собак. Он объяснил свои действия тем, что «собаки гоняют лосей, их лай мешает охотиться». В региональном министерстве природы пообещали по факту происшествия провести проверку. «Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания», — заявили в ведомстве.

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