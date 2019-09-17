Бывшего российского чиновника обвинили в расстреле собак

Бывший заместитель Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Виктора Усенко расстрелял четырех собак. Об этом рассказал хозяин животных в группе «Охота Рыбалка Природа Охотничий билет» во «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова. По словам автора поста, Усенко объяснил свои действия тем, что «собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться». Также пострадавший мужчина отметил, что находился на территории охотхозяйства легально, а животные были в ошейниках с датчиком слежения.

В региональном министерстве природы пообещали по факту происшествия провести проверку. «Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания», — заявили в ведомстве в беседе с РИА Новости.

В декабре 2017 года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за живодерство. Максимальная санкция увеличена с двух до пяти лет лишения свободы. Наказание грозит за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли или страданий. Также законом запрещена трансляция издевательств в сети.

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