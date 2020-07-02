В России нашли мешки с десятками трупов искалеченных животных

В лесу под Кировом нашли мешки с десятками трупов искалеченных животных. У некоторые из них были чипы и ошейники. Об этом сообщила местная зоозащитница Оксана Стрельцова, ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

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«У мелких морды разбиты, выбритые животы мы [зоозащитники] видели. Нам показалось, что трупы очень свежие, шерсть на кошках даже поблескивает. Там разбросано все. Мешков много, и еще сейчас находят», — рассказала Стрельцова.

Она добавила, что в лес прислали наряд ГИБДД. На месте, где были найдены мешки, проводится фотосъемка.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края местный депутат Владимир Ченчик («Единая Россия») расстрелял двух собак отдыхавшей на природе пары. Одна из собак скончалась на месте. По словам хозяйки животных следует, она с мужем и собаками остановились рядом с фермой депутата Ченчика. «На территории фермы мы не находились, рядом с фермой находится лиман, где отдыхают люди. Ченчик перегородил подъезд к лиману воротами», — написала женщина.

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