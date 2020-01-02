Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
В побеге экс-главы Nissan из Японии нашли американский след
Москвичам проведут экскурсию по закрытой в советское время станции метро 
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права
Двое россиян прыгнули с парашютом с 24 этажа и попали на видео
Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь
Новости партнеров

Депутат-единоросс расстрелял двух собак

Перейти в «Мою Ленту»
Вячеслав Ягдаров
Вячеслав Ягдаров

В отношении депутата заксобрания Кировской области от партии «Единая Россия» Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело. Единоросс расстрелял двух собак, которые принадлежали местному жителю, сообщает региональное отделение партии.

Ягдарова обвиняют в преступлениях по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Животные погибли на месте.

Глава отделения ЕР Игорь Васильев заявил, что партия поддерживает объективное расследование случившегося, депутат не будет восстановлен до решения суда или правоохранительных органов.

Ягдарову 59 лет, он работает директором племзавода «Соколовка». Избирался в заксобрание области третьего, четвертого и пятого созывов.

Портал «Город Киров» нашел владельца погибших собак. Мужчина объяснил, что депутат застрелил их во время охоты на снегоходе, возможно, перепутав с лисами. Он позвонил Ягдарову на телефон, но тот заявил, что «у хороших хозяев собаки должны сидеть дома» и ему «все равно». Когда о происшествии стало известно, единоросс перестал выходить на контакт. Собеседники издания охарактеризовали его как «сложного человека».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд сгорели более 30 животных. Причиной пожара, по предварительным данным, стали китайские фонари, запущенные недалеко от места инцидента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Рассмеялся и отключился». Депутата из Кировской области подозревают в убийстве охотничьих собак
Пятилетняя российская живодерка едва не убила собаку с одобрения родителей
Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки
Другие материалы рубрики
Россия00:0331 декабря 2019

Кошмар перед Рождеством

Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
13:16Сегодня

Двое россиян прыгнули с парашютом с 24 этажа и попали на видео

12:40Сегодня

Россиян предупредили об опасности новогодних блюд

12:31Сегодня

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Россия00:0731 декабря 2019

Народная воля

Какими россияне стали в 2019 году
12:02Сегодня

Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

11:53Сегодня

В Москве грабители вытащили сейф и не смогли его унести

11:23Сегодня

В России обстреляли фейерверком жилой дом

Россия00:0428 декабря 2019

«Люди разделились на тварей и нормальных»

Она разрушила жизни тысяч людей и развалила СССР: афганская война глазами солдат
11:15Сегодня

Двое россиян пострадали из-за взрыва газа в многоэтажном доме

10:16Сегодня

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

07:28Сегодня

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Россия
Двое россиян прыгнули с парашютом с 24 этажа и попали на видео
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Депутат-единоросс расстрелял двух собак
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Россиян предупредили об опасности новогодних блюд
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Все материалы
Мир
После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
На Тайване пропал вертолет с главой генштаба
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
Все материалы
Бывший СССР
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
У здания администрации Зеленского залили бесплатный каток
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
В Эстонии в Новый год напомнили о территориальных претензиях к России
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Все материалы
Экономика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
В Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Норвежская биатлонистка объяснила традицию «сильно напиваться» в новогоднюю ночь
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
Спортсмен отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Главное в спорте в 2019-м
Триумф Нурмагомедова, новый допинговый скандал и невероятные истории
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
Новогоднее гадание
 
Назван победитель шоу «Голос»
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Пользователи сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Все материалы
Ценности
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Названы самые дорогие свадьбы десятилетия
Все материалы
Путешествия
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Голландия официально прекратила существование
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Стюардессы лучших авиакомпаний в мире назвали любимые самолеты
Все материалы
Из жизни
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
Все материалы
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы