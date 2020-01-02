Депутат-единоросс расстрелял двух собак

В отношении депутата заксобрания Кировской области от партии «Единая Россия» Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело. Единоросс расстрелял двух собак, которые принадлежали местному жителю, сообщает региональное отделение партии.

Ягдарова обвиняют в преступлениях по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Животные погибли на месте.

Глава отделения ЕР Игорь Васильев заявил, что партия поддерживает объективное расследование случившегося, депутат не будет восстановлен до решения суда или правоохранительных органов.

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Ягдарову 59 лет, он работает директором племзавода «Соколовка». Избирался в заксобрание области третьего, четвертого и пятого созывов.

Портал «Город Киров» нашел владельца погибших собак. Мужчина объяснил, что депутат застрелил их во время охоты на снегоходе, возможно, перепутав с лисами. Он позвонил Ягдарову на телефон, но тот заявил, что «у хороших хозяев собаки должны сидеть дома» и ему «все равно». Когда о происшествии стало известно, единоросс перестал выходить на контакт. Собеседники издания охарактеризовали его как «сложного человека».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд сгорели более 30 животных. Причиной пожара, по предварительным данным, стали китайские фонари, запущенные недалеко от места инцидента.

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