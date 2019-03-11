Многодетная мать-живодерка поздравила женщин отрезанной головой собаки

Прокуратура Татарстана проверит информацию о жительнице Альметьевска, которая выложила в соцсети фотографию с отрезанной головой собаки и лежащими в ее пасти тюльпанами. Об этом «Таким Делам» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Снимки с пометкой «18+» опубликованы в Instagram-аккаунте зоозащитников. На одном из них голова собаки лежит на снегу, из пасти торчат несколько тюльпанов. На втором на цветах лежит отрезанное ухо животного, рядом в снег воткнут нож, видны следы крови.

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Авторы публикации утверждали, что собаку расчленила живущая в Альметьевске 36-летняя многодетная мать Файруза Канафеева — «догхантер и ветеринар улиц», которая борется с бродячими псами. Зоозащитники отметили, что так она поздравила женщин с 8 Марта «в свойственной ей манере»: после убийства животного она сделала фотографии и выложила их на своей фейковой странице, которая сейчас заблокирована.

В посте указано, что, скорее всего, погибшая собака была стерилизована, чипирована и привита, о чем свидетельствует метка на отрезанном ухе. Сама Канафеева на своей странице «ВКонтакте» обратилась к «тупеньким защитникам помойного шавла» и написала, что в Альметьевске бродячих собак не стерилизуют и не выпускают обратно на улицу с биркой на ухе.

Активисты намерены обратиться в полицию и потребовать наказать Канафееву за жестокое обращение с животными и пропаганду насилия над ними. По информации зоозащитников, женщина под разными никами неоднократно публиковала в интернете фотографии частей тела животных и убивала зверей не только в Татарстане, но и в других регионах.

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