Россия
 
Последние новости
Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи
Посольство России сочло издевательством комментарии Госдепа об обысках
Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом
ЕС призвал освободить осужденного зампреда крымско-татарского меджлиса
Перу объявило посла Северной Кореи персоной нон грата
Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов
Эксперт предрек массовые убийства людей секс-роботами
Популярные новости
Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом
Эксперт предрек массовые убийства людей секс-роботами
Китай создал нарушающий законы физики двигатель
Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи
ЕС призвал освободить осужденного зампреда крымско-татарского меджлиса
Установлен новый рекорд для хорроров
В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа

Живодерское лобби

Почему депутаты не решаются защитить животных

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: видео YouTube

Алину Орлову и Алену Савченко — фигуранток резонансного дела «хабаровских живодерок» — за истязания и жестокие убийства животных суд приговорил к 150 часам обязательных работ. Столь мягкое наказание объясняется тем, что закон «Об ответственном обращении с животными», предполагающий более строгие санкции, Госдума в очередной раз отложила на потом. Документ лежит в парламенте уже не первый созыв, второе чтение депутаты переносили пять раз и в итоге отложили на сентябрь — начало осенней сессии. Даже вмешательство президента не ускорило процесс. Что помешало парламентариям принять документ и кому на руку эта задержка, разбиралась «Лента.ру».

Президентский пинок

Необходимость закона, защищающего животных, назрела очень давно. Зоозащитники добиваются этого более 15 лет. Одна из попыток была предпринята еще в 2011 году, но законопроект прошел только первое чтение в Госдуме и утонул в недрах кабинета министров. О документе вспомнили только после резонансных случаев: весной 2016 года в московском приюте «Эко Вешняки» массово гибли животные, волонтеры на руках выносили оттуда обессилевших от голода собак и кошек; осенью все СМИ облетели новости о живодерках из Хабаровска, снимавших издевательства над животными на камеру.

В ноябре 2016-го на ситуацию наконец обратил внимание Владимир Путин. «Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается и в жестокое, бесчеловечное отношение к животным», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию. Путин напомнил, что парламент давным-давно должен был проработать соответствующий законопроект, и предложил «продвинуть инициативу».

После напутствия президента, как водится, в кабинетах началась активная деятельность. Стряхнув с документа пыль, законопроект дорабатывали всем миром: в работе принимали участие 28 министерств и ведомств, представители общественных организаций, зоозащитники.

Законопроект курировал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. За несколько недель до ухода депутатов на каникулы он с уверенностью заявлял, что закон будет принят до конца весенней сессии, ведь «учли все, что только можно».

Однако рассмотрение несколько раз переносилось, и в итоге депутаты объявили, что законопроект отложен до осенней сессии. Главные нерешенные вопросы связаны с процедурой регистрации животных, а также с регулированием работы притравочных станций, комментировал тогда ситуацию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Правовые дыры

Принятию закона помешал целый клубок проблем, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Именно этот комитет занимался документом в нижней палате парламента. «Шесть лет законопроект пролежал на полке, потому что правительство не работало над подзаконными актами. Там принялись за дело только после "пинка" Путина», — рассказывает Тимофеева.

На ее взгляд, законопроект «захлебнулся» еще в 2011 году, потому что в документе пытались прописать все и сразу. Новая редакция сужала круг вопросов: он не распространялся на отношения людей с дикими животными, обитающими в естественной среде, сельскохозяйственными, племенными и лабораторными. Но даже в таком усеченном варианте документ вновь начал «тонуть» уже в 2017 году.

В этой сфере зияет правовая дыра, многие нормы обращения с животными в России не регламентировались никогда — к примеру, вопрос о проживании экзотических животных в квартирах. Но тигры, обитающие на балконах, все-таки редкость. В законе не прописаны и куда более привычные ситуации. Работая над документом, депутаты с удивлением осознали, что нигде не зафиксировано, как, например, нужно содержать животных в цирках. Есть Гражданский кодекс, где животное приравнивается к вещи в гражданско-правовых сделках, и Уголовный кодекс, который устанавливает наказание за жестокое обращение с животными. И все.

Три лобби и бардак

Помимо правового вакуума, весной 2017 года принятию закона противодействовали и совершенно определенные силы. «Нам противостоит очень жесткое лобби», — не скрывает Тимофеева. В первую очередь — охотничье. Многие охотники выступают категорически против запрета на контактную притравку (тренировка охотничьей собаки, во время которой она может напасть на привязанного зверя), прописанного в законопроекте. «Они пишут письма нам, обращаются к вышестоящим руководителям. Среди охотников есть очень высокопоставленные люди, которые заходят во все кабинеты страны», — рассказывает Тимофеева.

Против запрета контактной притравки выступили, в частности, юристы государственно-правового управления (ГПУ) президентской администрации, сообщала газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, это было единственное замечание, которое ГПУ прислало в своем заключении 10 июля. По данным газеты «Ведомости», среди лоббистов, выступающих против запрета контактной притравки, оказались губернаторы Свердловской и Астраханской областей — Евгений Куйвашев и Александр Жилкин. Примечательно, что в пользу запрета контактной притравки выступает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Второе лобби, пытающееся влиять на работу депутатов, — производители кормов. Они продавливали пункт об обязательном полнорационном корме для питомцев. Эта норма обеспечила бы им стабильный и емкий рынок сбыта. И третье — производители лекарств для эвтаназии животных: им невыгоден новый законопроект из-за ключевого новшества, которое вводит ОСВВ (методика «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат») с запретом умерщвлять животных в приюте.

Но если людям еще можно противостоять, то вечному бардаку — куда сложнее. Ключевой сложностью для принятия закона стало отсутствие единой информационной базы или реестра домашних, приютских и сельскохозяйственных животных. Без этого многие нормы действовать не будут. В ходе подготовки документа — а с конца марта депутаты провели более 30 совещаний — «вдруг» выяснилось, что нормы учета и идентификации были приняты еще в законе «О ветеринарии» 2,5 года назад.

В Госдуме кивают в сторону правительства: для того чтобы новый закон заработал, нужны проработанные кабмином нормативно-правовые акты (НПА). Закрывая весеннюю сессию, спикер Госдумы обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с двумя просьбами: создать рабочую группу по доработке законопроекта и определить единого куратора этой темы в правительстве. Выполнены ли эти просьбы — станет ясно в ближайшее время.

До того ли теперь...

Новость о переносе рассмотрения закона на осень зоозащитники приняли с огромным разочарованием. Весенняя сессия завершилась многодневным пикетом у стен Госдумы: люди стояли дни и ночи напролет, сменяя друг друга. С требованием немедленно принять закон в режиме одиночных пикетов выступили активисты в 40 городах.

Депутаты уговаривали их разойтись, а 18 июля даже пригласили пикетчиков на чаепитие в Госдуму. Рассказывали, что работали по 20 часов в сутки, сделали все, что могли, и сами «оставили нервные клетки», отстаивая законопроект. Зоозащитники, в свою очередь, обещали, что не позволят «заволокитить закон и по-тихому его слить».

Тем временем на просьбу «Ленты.ру» прокомментировать ситуацию в Минприроды (разрабатывали от имени правительства поправки к законопроекту) сообщили, что «документ резонансный, но не единственный, перенесенный в целях дополнительной проработки». «Это уже депутатский закон», — подчеркнули в министерстве.

Пессимизм зоозащитников понятен. Депутаты обещают, что приступят ко второму чтению сразу же — в начале сентября. Но вскоре начнется президентская кампания, а в этот период, как отмечал Путин, «все работать перестают, все начинают только носиться как ошпаренные по всяким редакциям». А еще 31 декабря закончится Год экологии, и даже формальный интерес властей к зоозащитной теме заметно поутихнет. После президентских выборов предстоит неизбежная перетряска правительства, и ответственные за закон чиновники могут потерять должности, а вместе с ними может «потеряться» и законопроект.

В интересах живодеров

В конце августа завершилось судебное разбирательство по резонансному делу «живодерок из Хабаровска». Фигуранток приговорили к реальным срокам, однако за истязание и убийство животных они получили только по 150 часов обязательных работ. Потому что один из главных вопросов — об ужесточении наказания для живодеров — подвис вместе с законопроектом.

На сегодняшний день законодательное определение понятия жестокого обращения с животными содержится лишь в статье 245 Уголовного кодекса РФ — это деяние, повлекшее гибель или увечье животного. Указанный состав преступления предусматривает широкий спектр наказаний: штраф, обязательные либо исправительные работы, ограничение свободы либо арест. То же деяние, совершенное группой лиц, чревато также лишением свободы до двух лет, напоминает юрист Артур Ургалкин.

Однако практика применения данной статьи в общем объеме преступлений минимальна. «Анализ конкретных судебных приговоров указывает на то, что порой немотивированное издевательство над животными имеет настолько изощренные формы, что возникают обоснованные сомнения в том, что предельная санкция статьи действительно соответствует общественной опасности подобного рода преступлений», — подчеркивает юрист.

Расширенный перечень видов жестокого обращения с животными, представленный в проекте федерального закона, может стать основой для внесения соответствующих изменений и в Кодекс об административных правонарушениях, и в Уголовный кодекс. Однако все это произойдет лишь в том случае, если документ будет принят. В чем многие сомневаются.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Калифорнийский живодер получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки
В Кремле переадресовали вопрос о переносе принятия зоозащитного закона Госдуме
Хабаровским живодеркам посулили длительное лишение свободы
Глава Минприроды рассказал о строгом наказании за петушиные бои
Другие материалы рубрики
Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
18:5411 сентября

«Зарядье» открыли для всех  

00:28Сегодня

РПЦ заявила об осуждении актов насилия в связи с «Матильдой»

21:5511 сентября

Россияне стали дольше жить

Россия00:01 2 сентября

«Скотина, отойди от меня»

Молодые учителя о детях, школе и коллегах
19:0411 сентября

Москву ждет самый жаркий за 85 лет осенний день  

20:4911 сентября

В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа

21:4311 сентября

МИД допустил ограничение американских дипломатов в передвижениях по России

Россия21:1111 сентября

Нащупали мандат

Что ждет победивших на выборах в Москве оппозиционеров
11:4810 сентября

ЦИК призвал россиян забыть про лень на время выборов

19:3211 сентября

Изнасиловавший девушку в день освобождения из тюрьмы мужчина получил новый срок

20:3911 сентября

Пьяный смоленский врач попал на видео и лишился работы

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Нащупали мандат
Что ждет победивших на выборах в Москве оппозиционеров
Довыбирались
Единороссы сделали всех, но есть и другие новости
РПЦ заявила об осуждении актов насилия в связи с «Матильдой»
Россияне стали дольше жить
В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа
Все материалы
Мир
Борис Ельцин Бухал и нам завещал
Пьющие мировые лидеры от Ельцина до Бокассы
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи
Посольство России сочло издевательством комментарии Госдепа об обысках
ЕС призвал освободить осужденного зампреда крымско-татарского меджлиса
Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе
Путин согласился разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса
Додон призвал Киев отменить закон об украинизации образования
Украинцы стали чаще ездить в Россию
Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта
В Раде назвали Саакашвили поставившим Украину на грань войны новым Лениным
Все материалы
Финансы
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Назван размер минимальной зарплаты в России в 2018 году
Отток капитала из России почти удвоился
«Основной задачей было уничтожение банка»
Экс-глава «Югры» раскрыл причины конфликта с ЦБ
В криптовалютах увидели шанс обойти антироссийские санкции
Все материалы
Бизнес
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Совладелец крафтового бара о мечтах и безденежье
В «Роснефти» вспомнили о русофобии на фоне судебных тяжб с «Системой»
Сечин заявил о намеренном вредительстве при реорганизации «Башнефти»
Титов посоветовал Грефу не наезжать на малый бизнес
«Дочка» «Росатома» создала уранового трейдера
«Норникель» занял второе место в рейтинге экоинициатив
Сечин раскрыл подробности продажи китайцам 14 процентов акций «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
Архивное фото Набили шишек
Полицейские жестоко пытали налетчиков за кражу орехов
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
СМИ рассказали об отправке в Сирию и Ирак угнанных в Петербурге внедорожников
Следователи задержали владельца рухнувшего в Балашихе кинотеатра
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Петербургский неонацист Шульц сбежал в день приговора и был объявлен в розыск
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты SLS (в представлении художника)От Ирака до Луны
Трамп выбрал могильщика «Роскосмоса»
Без черенка
Убийца iPhone оказался лопатой со стилусом
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
«Протон-М» с испанским спутником связи стартовал с Байконура
Китай создал нарушающий законы физики двигатель
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
Создана новая экзотическая форма льда
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)Трать, бухай, отдыхай
В чем российские футбольные клубы не отстают от западных
Maria Sharapova, of Russia, returns a shot from Anastasija Sevastova, of Latvia, during the fourth round of the U.S. Open tennis tournament, Sunday, Sept. 3, 2017, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)Вперед в прошлое
Титул Надаля, гордость Шараповой, прорыв Рублева и другие итоги US Open
Уличенный в нацизме украинский игрок разбил голову в первом матче за «Альбасете»
В сети ужаснулись шрамам нокаутированного ногой вратаря «Манчестер Сити»
Фанаты львовских «Карпат» заставили игроков снять майки после разгрома
Сменивший гражданство российский пловец сможет выступать за сборную США
Защитник «Спартака» Боккетти сыграл с «Рубином» в форме с неправильной эмблемой
Все материалы
Культура
«За прошедшие 27 лет границы дозволенного раздвинулись»
Кто снял новую экранизацию «Оно» Стивена Кинга
«Люди из органов тоже были мальчиками»
Китайский художник-пироман приехал «взрывать» Москву
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Сыгравший Волан-де-Морта актер стал гражданином Сербии
Установлен новый рекорд для хорроров
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Определены 100 лучших песен о сексе
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Кухня зашквара
Как выжить в самом адском кулинарном шоу России
«Как всякий американец, я не верю в теории заговора»
Почему люди используют военные разработки, спасаясь от слежки властей
Эксперт предрек массовые убийства людей секс-роботами
Клименко нарушил обещание не возвращаться в Facebook
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
На упаковке презервативов разглядели призыв к изнасилованию
Все материалы
Ценности
Блеск в Венеции
Что украшало грудь первых красавиц мирового кинематографа
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
На Неделе моды в Нью-Йорке представили кроссовки с «бахилами»
Наталья Водянова представила «нижнее белье для кожи»
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Рианна прокатилась на мотоцикле между розовыми холмами
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Россиянин за 70 дней добрался автостопом из Оренбурга до Великой Китайской стены
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Эксперт рассказал о способах сэкономить на новогодних авиабилетах
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Россияне стали тратить больше денег в Европе
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Все материалы
Из жизни
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения
В Италии выбрали лучшее в мире мороженое
Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган «Ирма»
В Австралии выброшенную на берег белую акулу поселили в общественном бассейне
Все материалы
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
5 конкурентов громиле BMW X7
С какими моделями придется бороться пятиметровому BMW X7
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Забытый в гараже на 40 лет Ferrari продали за 1,8 миллиона евро
Представлен самый мощный Mercedes G-Class за 666 тысяч евро
Стартовало производство универсала Lada Vesta
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы