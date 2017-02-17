Хабаровским живодеркам посулили длительное лишение свободы

Сторона обвинения в ходе рассмотрения в суде дела девушек, обвиняемых в жестоких истязаниях и убийствах животных в Хабаровске, намерена просить наказание в виде реального лишения свободы. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Интерфаксу» сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Игорь Острянин.

«Сторона обвинения будет просить соответствующее наказание, исходя из обстоятельств дела и законодательства РФ. Это однозначно длительное лишение свободы. Суд при рассмотрении дела будет учитывать возраст девушек, условия их жизни и воспитания, а также их отношение к содеянному», — отметил он.

Ранее 17 февраля девушки полностью признали свою вину. Экспертиза показала, что они не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством. По сообщению kp.ru, обвиняемые закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Оно направлено в суд.

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Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162), оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148) и возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282).

В период с июня по август 2016 года две несовершеннолетние хабаровчанки в недостроенном доме убили по меньшей мере 15 животных и птиц — собак, кошек, голубей. Кроме того, одна из обвиняемых в интернете познакомилась с 20-летним молодым человеком и привела его в заброшенное здание. Там их ожидала вторая обвиняемая, с битой и пневматическим пистолетом. Девушки напали на юношу, пытаясь отобрать деньги. Потерпевший, однако, смог сбежать от них. Также установлено, что одна из фигуранток разместила в социальной сети «изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих».

Также, по версии следствия, одна из девушек и 18-летний парень сняли и смонтировали ролик с участием некоего мужчины. Они опубликовали эту запись в соцсети, показав ее также коллегам героя ролика с целью «унижения его человеческого достоинства».