Завершилось следствие по делу о хабаровских живодерках

Фигуранты громкого дела об истязании животных в Хабаровском крае, две несовершеннолетние девушки и 18-летний молодой человек, начали знакомиться с материалами расследования, после чего их дело передадут в суд. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), статьей 162 УК РФ ("Разбой"), статьей 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и статьей 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")», — отметили в ведомстве.

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В сообщении подчеркивается, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем после ознакомления обвиняемых с материалами дело направят в прокуратуру, а затем — в суд.

8 декабря стало известно, что родители и бабушка хабаровских школьниц, заподозренных в издевательствах над животными, оштрафованы на 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей.

Две 17-летние девушки в период с июня по август 2016 года в недостроенном доме убили не менее 15 животных — собак, кошек, голубей. Кроме того, одна из обвиняемых познакомилась в интернете с 20-летним молодым человеком и привела его в заброшенное здание. Там их ожидала вторая обвиняемая, у которой была бита и пневматический пистолет. Девушки напали на юношу, требуя отдать им деньги. В итоге потерпевший смог сбежать от них. Установлено также, что одна из фигуранток дела разместила в соцсети «изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих».

Кроме того, по версии следствия, одна из девушек и 18-летний парень сняли и смонтировали ролик с участием некоего мужчины. Запись они опубликовали в социальной сети, показав ее также коллегам героя ролика с целью «унижения его человеческого достоинства».