Хабаровские живодерки раскаялись в своих поступках

Девушки, обвиняемые в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске, в ходе расследования полностью признали свою вину. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

Он добавил, что обвиняемые раскаиваются в совершенных деяниях. По словам прокурора, экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством.

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«В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего», — уточнил Острянин.

Уголовное дело направлено в суд. Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 2 статьи 245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162), оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148) и возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282).

В период с июня по август 2016 года две 17-летние девушки в недостроенном доме убили по меньшей мере 15 животных — собак, кошек, голубей. Кроме того, одна из обвиняемых в интернете познакомилась с 20-летним молодым человеком и привела его в заброшенное здание. Там их ожидала вторая обвиняемая, с битой и пневматическим пистолетом. Девушки напали на юношу, пытаясь отобрать деньги. Потерпевший, однако, смог сбежать от них. Также установлено, что одна из фигуранток разместила в социальной сети «изображения, выражающие явное неуважение к обществу с целью оскорбления религиозных чувств верующих».

Также, по версии следствия, одна из девушек и 18-летний парень сняли и смонтировали ролик с участием некоего мужчины. Они опубликовали эту запись в соцсети, показав ее также коллегам героя ролика с целью «унижения его человеческого достоинства».