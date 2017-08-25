В пятницу, 25 августа, завершилось судебное разбирательство по резонансному делу «живодерок из Хабаровска». Двух девушек и их приятеля признали виновными в серии жестоких убийств животных. Однако реальные сроки заключения — от трех до четырех лет — молодые люди получили за разбой, оскорбление чувств верующих и экстремизм. Практически все время расследования, которое началось в октябре 2016 года, молодые люди провели под арестом и на последнем слове в суде просили избрать им другую меру наказания. «Лента.ру» вспомнила о том, как развивалась эта история, сопровождавшаяся зоозащитными митингами по всей стране.

Каша из топора

Алина Орлова и Виктор Смышляев получили по три года лишения свободы за жестокое обращение с животными, разбой и оскорбление чувств верующих. Алену Савченко суд приговорил к четырем годам и трем месяцам колонии. Помимо вышеперечисленных статей, ее также признали виновной в возбуждении ненависти и вражды.

Руководитель организации «Зооправо» Анастасия Федюнина сравнила расследование по делу хабаровских живодерок с приготовлением «каши из топора». Уголовная статья о жестоком обращении с животными, по ее словам, мягко говоря, не доработана. В итоге, собственно, за истязание и убийство не менее 15 животных фигурантки получили только по 150 часов обязательных работ.

«Это еще раз доказывает, что издеваться над безответными друзьями нашими меньшими могут только последние мрази, опасные для общества. — рассказала Федюнина «Ленте.ру». — Поскреби живодера — найдешь экстремиста. Или разбойника. И сотрудникам Следственного комитета надо отдать должное. Они не поленились полностью перекопать прошлое этих молодых людей».

Алена Савченко (слева) и Алина Орлова в зале суда Фото: Игорь Чураков / Андрей Такасима / dvnovosti.ru

В ведомстве подчеркивают, что расследование проведено в кратчайшие сроки. «Менее чем за 3 месяца по уголовному делу проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других субъектах страны, допрошено более 150 лиц, — сообщили в СКР. — Проведено 39 различных судебных экспертиз: психолого-психиатрические, психолого-лингвистическая, социологическая, судебно-медицинская, ветеринарные, в том числе ситуационные, баллистические, генотипоскопические, компьютерно-технические».

Основания для возбуждения дел об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК) и экстремизме (статья 282 УК) нашли в ходе анализа содержания страницы одной из фигуранток в соцсетях. И это были не только перепосты. «В период с марта по октябрь 2016 года она совместно со знакомым изготовила и разместила в сети интернет видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе», — отметили следователи.

В то же время 28 июля 2016 года девушки решили поучаствовать в банальном гоп-стопе. Жертвой нападения был их земляк из Хабаровска, а так как молодые люди были вооружены, то этот эпизод квалифицировали как разбой (статья 162 УК РФ).

Дурная слава

На фото белый щенок с выколотыми глазами. Из пустых глазниц по белой шерстке струится кровь, капая на серый бетонный пол. Он неподвижно сидит, опустив замотанную скотчем морду. Наверняка скулит, ведь ему очень больно. Скоро его убьют. Но перед смертью его ожидает еще много мучений. Юная девушка снимает на видео, как ее подруга издевается над беззащитным псом.

18 октября 2016 года в соцсетях и СМИ распространилась информация о двух юных хабаровчанках, публикующих в соцсетях фотографии издевательств над кошками и собаками. Девушки зарегистрированы во «ВКонтакте» под никами Алина Орлова и Кристина Конопля.

На зоозащитных ресурсах сообщения о разного рода издевательствах и предполагаемых живодерах публикуются регулярно, но эта история сразу выделилась из прочих особой жестокостью и цинизмом девчонок, без стеснения позировавших со своими жертвами, обсуждавших свои действия в переписке.

«У нас в городе постоянно травят собак догхантеры, практически раз в неделю происходят такие случаи, то в одном районе, то в другом, — рассказала «Ленте.ру» зоозащитница из Хабаровска Ирина Стукова. — Был не так давно еще один дикий эпизод, когда малолетние подростки садистки убили собаку на Красной Речке. Но столь вопиющих по своей жестокости поступков никто даже в самом страшном сне представить себе не мог. Весь город в шоке».

К слову, по поводу убийства на Красной Речке волонтеры тоже били в набат и пытались добиться реакции правоохранителей. «Но не удалось, да и подростки по возрасту еще были неподсудны», — отмечает Стукова.

Волонтеры пробовали связаться с Алиной и Кристиной, чтобы как-то прояснить ситуацию и по-возможности спасти тех животных, что еще живы. Они выяснили настоящее имя Кристины Конопли, что обеим девушкам по 17 лет и они учатся в Тихоокеанском государственном университете.

Общаться с зоозащитниками они не пожелали. Алена не реагировала на то, что творилось в соцсети, а Алина (ее реальное имя совпадает с ником) разместила пост, в котором заявила о своей невиновности.

Тогда же, 18 октября, на change.org разместили петицию с требованием наказать девушек, которую уже подписали более 62 тысяч человек.

«У них обычные родители»

В хабаровскую полицию поступило сразу несколько заявлений на двух юных живодерок. Алена попыталась скрыться на другом конце страны — в Петербурге. Ее задержали на транзитной остановке в новосибирском аэропорту Толмачево.

Вероятно, попытка побега ускорила доследственную проверку. К возвращению подозреваемой в Хабаровск на нее уже завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Алену поместили под домашний арест, а Алина, не покидавшая город и отрицавшая в соцсетях свою вину, стала свидетелем по делу. Расследование в тот же день, 20 октября, было передано в Следственный комитет России. Очевидно, не последнюю роль сыграл уровень общественного возмущения, распространившегося далеко за пределы Хабаровского края. Некоторые активисты даже обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову (известному своей любовью к животным) с просьбой посодействовать справедливому расследованию и наказанию виновных.

Живодерка и ее жертва Фото: страница Алины О. «ВКонтакте»

Бурю возмущения вызвало то, что подозреваемая в деле только одна. Выдвигались версии, что Алину прикрывают ее родители: отец — полковник, и мать — прокурор.

21 октября на change.org даже появилась петиция на имя генпрокурора Юрия Чайки с требованием отстранить от прокурорской должности Светлану Кузьмину, разместившую во «ВКонтакте» следующий пост: «Моя дочь не убийца и никогда ею не была. Если не знаете ничего, то и не говорите. Угрожать не советую. Прокуратура уже работает. Виновный ответит по всей строгости закона! Советы приберегите для себя». Петиция набрала более 12 тысяч подписей.

«У них обычные родители. У одной мать никакая не прокурорша, как писали, а отец — полковник авиации. У второй вообще мать лишена родительских прав», — поясняет Ирина Стукова.

По ее словам, стражи порядка действительно опекают девушек, но по другой причине. «Просто очень много народу настроено на расправу с ними. Поэтому возят их под охраной и одной даже дали бронежилет», — отмечает зоозащитница.

25 октября в региональном управлении Следственного комитета России сообщили о переквалификации преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору. То есть Алина была официально признана второй фигуранткой.

«Установлено, что жертвами злоумышленниц стали не менее 15 животных и птиц (точное количество устанавливается), — говорят в следствии. — С места преступления, а именно из помещений заброшенного здания, в ходе осмотра криминалистами изъяты биологические вещества (15 образцов), также обнаружен труп одного животного и останки еще одного».

В ходе обыска дома у одной из девушек найден череп кошки. «Изъяты домашние компьютеры и телефоны злоумышленниц, назначены компьютерно-технические экспертизы», — дополнили в СКР.

Сами подозреваемые пройдут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу с целью подтверждения их вменяемости. Своей вины они, по словам источника «Ленты.ру», не отрицают. Они открыто говорят: «Нам нравится убивать животных».

Скриншот страницы Алены С. в «ВКонтакте» Фото: arhivach.org

Следователи проверяют девушек на причастность к другим аналогичным преступлениям.

На руинах правосудия

В Хабаровске, как и в большинстве других городов, ситуация с безнадзорными животными непростая. В отсутствие федерального закона местные власти действуют по своему усмотрению. Системы контроля и учета дворняжек нет. Их отлавливают и уничтожают.

Есть волонтерские группы и частные приюты, которые берут животных с улицы, вакцинируют и отправляют на передержку, а затем пристраивают бездомных собак и кошек через соцсети. Именно через эти объявления живодерки подбирали жертв, в основном щенков и котят.

Перед акциями девушки списывались в соцсетях, особо не шифруясь и не подбирая фраз: «Когда пойдем убивать?» Часто сами забирали животных с передержки и отвозили в облюбованное ими место — огромный городской недострой. «Это здания Российской академии правосудия. Три корпуса», — рассказала «Ленте.ру» хабаровская зоозащитница Дарья Себякина.

Там девушки, судя по фотографиям, чувствовали себя как дома. «Когда мы туда приехали, то оказалось, что охрана имеется, — продолжает зоозащитница. — Территория оцеплена забором. Зоозащитников на территорию не пустили, стравливали охранных собак. На вопрос о том, как же сюда ходили эти девочки, охранники ответили, что якобы территория в ремонте и кто-то мог пройти в виде рабочих».

Насколько известно, никакой рабочей униформы у девушек не было. Да и трудно их спутать с работягами. Так что к охране недостроя возникло много вопросов. А изощренные убийства животных здесь, похоже, совершались регулярно.

«Сегодня мы были на месте происшествия с волонтерами зоозащиты города Хабаровска, следователем и экспертом-криминалистом, — рассказывает Себякина. — Нашли еще останки животных: маленьких щенков. Обнаружили некоторые важные улики. К примеру, носок — на одной из фотографий, запечатлевших издевательства, им была завязана морда таксы. Бутылку белизны, которой живодерки поливали тела убитых собак и стены. Следы крови на стенах».

Трупы животных относили в подвалы. Там свалены скелетизированные и расчлененные останки. «В одном месте мы нашли более семи скелетов щенков, которым было до трех месяцев от роду. Всего жертв более 15, но сколько именно, сказать пока невозможно», — говорит зоозащитница. Судя по состоянию останков, столь жестоким развлечениям подростки предавались на протяжении года.

Отморозки или секта?

По словам Себякиной, кроме двух известных подруг, к зверствам могли быть причастны еще трое молодых людей: двое парней и девушка. Они тоже издевались над животными и снимали все на камеру.

Девушки демонстрируют орудия убийства Фото: страница Алины О. «ВКонтакте»

Зоозащитникам также поступала информация, что эта группа молодых отморозков — часть небольшой оккультной секты численностью около 30 человек. Ее члены якобы верят в то, что мучительная смерть животного или человека наделяет особой силой его убийцу. И чем больше человек убьет, тем сильнее станет.

«Хуже всего, что у них ведь уже поклонники и последователи появляются. Только что написали девочки: в Магадане дети пытались срезать шкуру с живого котенка на перемене, прямо за школой», — ужасается Ирина Стукова.

Об этой же истории рассказала и Себякина, уточнив, что мальчика, спасшего котенка, потом побили сверстники. Однако в ходе расследования СКР версия о секте не подтвердилась, и в деле значилось всего трое фигурантов.

Мягкое за жестокое

«Лента.ру» ранее уже писала о судебной практике по делам о жестоком обращении с животными. Так, в 2015 году из 86 привлеченных по этой статье к ответственности только двоих приговорили к реальным срокам. Как правило, все заканчивается штрафом или условным сроком.

3 октября 2016 года семь месяцев заключения присудили жителю Кировской области, утопившему собаку на глазах у детей. Хотя судья учел отягчающие обстоятельства — «наличие в действиях виновного рецидива преступления».

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Зоозащитники не скрывают своего недовольства столь мягкими наказаниями живодеров. «По-хорошему, общество от таких мразей нужно оградить пожизненно», — подметила Стукова.

Общественная организация «Зооправо» провела 5 ноября в столичном гайд-парке «Сокольники» митинг с требованием ужесточить наказание по статье 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»). Эту идею словесно поддержали не только в Госдуме, но и в Совфеде.

«В последнее время участились случаи жестокого отношения к животным. Дети и подростки не только издеваются над животными, но и, резонно рассчитывая на безнаказанность или крайне мягкое наказание, выкладывают эти видеоролики в интернет», — рассказал РИА Новости глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. В качестве адекватной реакции на это он предлагал снизить возраст наступления уголовной ответственности за такое преступление.

Коммерция на фетише

По словам зоозащитницы Анастасии Федюниной, в России действует целая сеть производителей особого контента для лиц, увлекающихся краш-фетишем. «Это когда человек испытывает сексуальное возбуждение при виде, как красивая девушка давит ногами некие предметы, продукты питания или червяков», — объясняет она.

Есть у этого явления и более экстремальное ответвление под названием «хард-краш», когда миловидные девушки давят ногами или иным образом истязают щенков и котят. «Мазохисты, просматривая такие ролики, представляют себя на месте животного, — говорит Федюнина. — В роли мучителей обычно снимаются проститутки или девушки с садистскими наклонностями».

Федюнина даже привела примерные расценки на подобные клипы российского производства на китайском рынке в долларах США: от 18 до 35 за убийство мыши или кролика, от 180 до 220 — за пытки щенка или котенка. «В среднем за сутки продается около 12 клипов с кроликами и 4 — с котятами и щенками», — говорит она.

Отметим, что среди размещенных Алиной и Аленой фотографий действительно есть такие, где давят щенков ногами. Также имеются снимки, на которых одна из девушек позирует в короткой юбке, чулках и окровавленном фартуке. Длительный процесс истязаний и убийства они снимали на видео, но до сих было непонятно зачем. Обычно подростки ограничиваются короткими роликами для быстрого просмотра.