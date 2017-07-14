В Кремле переадресовали вопрос о переносе принятия зоозащитного закона Госдуме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Госдуму вопрос о причинах затягивания принятия закона об ответственном отношении к животным, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае это, наверно, не к Кремлю вопрос, я бы переадресовал его в Думу», — сказал журналистам Песков.

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Ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил, что правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта об ответственном отношении к животным во втором чтении на осеннюю сессию. Совет Думы предложил создать рабочую группу по доработке документа, куда войдут представители исполнительных структур власти, депутаты, сенаторы и другие заинтересованные лица.

Второе чтение законопроекта должно было состоятся в мае, но его пять раз подряд откладывали на неделю вперед.

Зоозащитники объявили бессрочную акцию в поддержку принятия этого нормативного документа и запустили всероссийский флешмоб в соцсетях под хэштегом «#законнуженсейчас».

Закон об ответственном обращении с животными, предложенный Минприроды, закрепляет основные понятия и принципы нормативного регулирования в этой сфере. Его принятие направлено на борьбу с жестоким обращением с животными и усиление контроля за владение домашними, служебными, цирковыми животными и питомцами зоопарков. Документ прелучматривает запрет на уничтожение беснадзорных животных, содержание их передвижных зверинцах, а также на истязание представителей дикой фауны на притавочных станциях. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году.