Глава Минприроды исключил чипирование животных за счет государства

Законопроект о гуманном отношении к животным, который рассматривается Госдумой, будет включать в себя пункты о чипировании животных. Глава Минприроды Сергей Донской рассказал «Ленте.ру», что процедура будет добровольной и проводить ее будут за счет владельца.

«Законопроект предусматривает такую возможность по желанию владельца и за его счет. Введение обязательной процедуры, очевидно, потребует отдельной проработки, в том числе на предмет финансовых затрат для собственников животных», — пояснил Донской. Он добавил, что идентификация домашних животных предусмотрена действующим ветеринарным законодательством.

По словам министра, в настоящий момент законопроект находится на стадии обсуждения. «Наша задача — найти компромиссы, которые устроили бы и зоозащитников, и общество в целом. И, конечно, приоритетной задачей является собственно защита животных», — подчеркнул чиновник.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин призвал законодателей поторопиться с принятием закона, усиливающего ответственность за жестокое обращение с животными. Инициативы по ужесточению наказания за живодерство были внесены в Госдуму в сентябре 2016-го. Авторы документа настаивают на переводе этой статьи из Административного кодекса в Уголовный.