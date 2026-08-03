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14:45, 3 августа 2026 (обновлено: 14:49, 3 августа 2026)Интернет и СМИ

Известный блогер отреагировал на цену на бургер в США словами «это что такое?»

Блогер Илья Белов удивился бургеру из магазина Erewhon в США за 2,5 тысячи рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Известный российский блогер Илья Белов удивился высокой цене на бургер в американском магазине. Видео из его поездки в США доступно на YouTube.

Вместе с блогершей Елизаветой Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), живущей в Соединенных Штатах, Белов посетил магазин Erewhon, где хотел купить еду. «[Решил] съесть бургер. За 32 доллара (примерно 2,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Это что такое? Маленький, мини-бургер...» — отреагировал на стоимость блюда блогер.

Ранее Мадрид призналась, что уже не удивляется высокой стоимости продуктов в США. Об этом она рассказала после похода в американский супермаркет.

До этого Шабашова нецензурно описала цены в США. Ее, в частности, возмутила стоимость апельсинов.

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