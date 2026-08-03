Известный блогер отреагировал на цену на бургер в США словами «это что такое?»

Блогер Илья Белов удивился бургеру из магазина Erewhon в США за 2,5 тысячи рублей

Известный российский блогер Илья Белов удивился высокой цене на бургер в американском магазине. Видео из его поездки в США доступно на YouTube.

Вместе с блогершей Елизаветой Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), живущей в Соединенных Штатах, Белов посетил магазин Erewhon, где хотел купить еду. «[Решил] съесть бургер. За 32 доллара (примерно 2,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Это что такое? Маленький, мини-бургер...» — отреагировал на стоимость блюда блогер.

Ранее Мадрид призналась, что уже не удивляется высокой стоимости продуктов в США. Об этом она рассказала после похода в американский супермаркет.

До этого Шабашова нецензурно описала цены в США. Ее, в частности, возмутила стоимость апельсинов.