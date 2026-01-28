Переехавшая в США российская блогерша матом высказалась о ценах на продукты

Блогерша Мадрид заявила, что апельсины в магазине США стоят 800 рублей

Российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), переехавшая в США, матом высказалась о ценах на продукты в американском супермаркете. Видео с ее реакцией доступно на YouTube.

Блогерша объяснила, что купила продукты в магазине Erewhon, который считает в США дорогим. По ее словам, там набор продуктов, состоящий из небольшого количества мяса, пасты и овощей будет стоить около 50 долларов (примерно 3,8 тысячи рублей по текущему курсу). Шабашова подчеркнула, что за эти же деньги в Санкт-Петербурге можно полноценно поесть в ресторане.

Сама же Мадрид приобрела в магазине два веганских десерта, козий сыр и апельсин, очищенный и нарезанный кружками. Упаковка фрукта стоила 9 долларов (примерно 690 рублей), а за всю покупку блогерша отдала 70 долларов (около 5,3 тысячи рублей). «Ну это ***», — возмутилась она.

Ранее Мадрид рассказала, что переехала в Соединенные Штаты. Она уточнила, что будет учиться в киноакадемии в Лос-Анджелесе.