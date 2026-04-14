06:50, 14 апреля 2026

Живущая в США блогерша высказалась о стоимости продуктов фразой «уже ничему не удивляюсь»

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Patrick Fallon / Reuters

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), переехавшая в США, высказалась о стоимости продуктов фразой «уже ничему не удивляюсь». Поход в магазин она показала в ролике, доступном на YouTube.

Блогерша посетила один из сетевых американских супермаркетов и купила по куску козьего и овечьего сыра, а также сыра пармезан, две банки джема, четыре пачки курицы в маринаде и один говяжий стейк. По словам Мадрид, за все она заплатила 97 долларов (примерно 8 тысяч рублей по текущему курсу).

«Вроде норм. *** знает. Я уже, знаете, ничему не удивляюсь», — прокомментировала покупку Шабашова.

Ранее Мадрид матом высказалась о ценах на продукты в США. Она пожаловалась, что апельсины в американском магазине стоят около 700 рублей.

О переезде в США блогерша рассказала в декабре 2025 года. Она поступила учиться на режиссера в американскую киноакадемию.

