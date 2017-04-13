В Госдуме собрались запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

Председатель парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов рассказал о намерении внести в законопроект об ответственном обращении с животными поправок, запрещающих контактные зоопарки и передвижные дельфинарии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Панова, пункт о запрете передвижных дельфинариев будет введен из-за принципиальной невозможности обеспечить нормальные условия для перемещения морских животных. Что касается зоопарков, их работа скорее всего будет приостановлена из-за постоянного стресса, которому там подвергаются звери.

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«Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта», — заявил Панов. По его словам, среди вредящих зверям факторов — замкнутость пространств, в которых они содержатся, отсутствие прогулок, бетонные или линолеумные полы, температурные условия, яркий искусственный свет и другие.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года и приняли в марте 2011 года в первом чтении. С тех пор, как сообщала «Лента.ру», принятие документа затягивается из-за разногласий различных заинтересованных ведомств.

В феврале в одном из контактных зоопарков Пятигорска погиб детеныш кенгуру и пострадал осел, ему изуродовали копыта. Зоозащитники отмечали, что животное погибло из-за переохлаждения.