Зоопарк снова подал в суд из-за енота в рекламе с голой девушкой

Московский контактный зоопарк «Зверюшки не игрушки» подал в суд на студию видеорекламы Art-Msk за использование их енота в съемках ролика с участием обнаженной женщины. Об этом говорится на странице зоопарка во «ВКонтакте».

По словам представителей «Зверюшки не игрушки», студия взяла в аренду животное и не уведомила их о том, что оно будет использоваться во время записи непристойного видео. Руководство узнало о том, что енот снимался в сцене с обнаженной женщиной из постов в социальных сетях и после просмотра записи с бэкстейджа.

Art-Msk просили удалить любые упоминания ролика, но они не отреагировали на обращение зоопарка. В октябре 2016 года представители «Зверюшки не игрушки» подали в Никулинский районный суд иск с требованием исполнить просьбы, а также возместить компенсацию за моральный вред, который был причинен еноту во время съемок.

Из-за того, что суд не назначил дату слушаний, 14 марта представители зоопарка повторно подали исковое заявление.

В сообщении организации говорится, что их иск активно поддержали российские зоозащитники.