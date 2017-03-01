Девушек разъярила реклама Zara с призывом возлюбить свои формы

Пользовательниц социальных сетей возмутила реклама сети магазинов одежды Zara с призывом «Люби свои формы». Девушкам не понравилось, что на фотографии, которую маркетологи выбрали для плакатов, изображены худые модели.

«Вы издеваетесь надо мной, Zara?»

«Zara, ты вообще знаешь, что такое формы?» — обратилась к компании одна из пользовательниц Twitter. «Возлюбите ваши формы? А где они?» — вопрошает блогер с ником #teamkrist.

Многие с иронией отнеслись к рекламе. «Когда Zara рекламирует джинсы под лозунгом "любите свои изгибы", но они все равно не налазят на мою задницу», — пошутила микроблогер под ником Sandy.

Некоторые предположили, что поместив на плакаты худых девушек рядом с призывом любить свои формы, маркетологи сети и сами желали посмеяться над субтильными дамами. Нашлись и те, кто, наоборот, посчитал, что таким образом Zara решила подбодрить слишком худых особ.

Zara — испанская марка одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Наряду с брендами Pull & Bear и Bershka входит в холдинг Inditex.