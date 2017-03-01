Полуголые мускулистые мужчины прорекламировали белорусское нижнее белье

Белорусский производитель одежды Mark Formelle выпустил рекламу, в которой полуголые мужчины в цехе занимаются пошивом нижнего белья.

По сюжету девушка в деловом костюме отправляется на фабрику, чтобы узнать, как производится одежда. Оказывается, что пошивом занимаются полуобнаженные мускулистые мужчины: они самостоятельно изготавливают фурнитуру, гладят белье и упаковывают его.

По данным портала TUT.by, реклама может быть ответом на негативную реакцию общественности в отношении предыдущей рекламной кампании, которую сочли крайне сексистской. В частности, белорусская общественная организация «Центр по продвижению прав женщин — Ее права» возмутились постерами, на которых женщина предстает «глупой и годной лишь на сексуальное удовлетворение».

