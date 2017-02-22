В рекламе «Макдоналдс» высмеяли хипстерские кофейни

Видео: McDonaldsUK / YouTube

Британское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» выпустило рекламу кофеен «МакКафе», в которой поиздевалось над хипстерскими заведениями. Ролик, созданный агентством Leo Burnett, был опубликован 17 февраля на YouTube-канале McDonaldsUK.

На видео высмеиваются кофейни с завышенными ценами, странной и медленной подачей напитков, теннисными столами вместо посадочных мест и временем открытия в 11 часов. В конце ролика уставшие покупатели приходят в простое и понятное «МакКафе», где быстро получают обычный кофе. «Я всего лишь хочу выпить кофе», — говорит один из посетителей в хипстерском заведении.