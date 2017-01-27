В сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность

Пользователей сети рассмешила нелепая реклама теста на беременность голландской компании Predictor, выпустившей плакат с женщиной на большом сроке, которая явно удивлена результатом анализа. На это обратило внимание AdWeek.

Первым необычную рекламу обнаружил пользователь Twitter с ником @CharlesFinch. «Похоже, это два самых глупых человека на Земле», — отметил юзер.

На плакате женщина, вероятно, находится уже на седьмом-восьмом месяце беременности. Но это не мешает ей и мужу удивляться результатам теста. Подпись в рекламе гласит: «Когда вам необходимо узнать».

Твит был опубликован во вторник, 24 января, и за несколько дней набрал почти 34 тысячи лайков.

Некоторые предположили, что женщина не беременна, а съела очень большой буррито.

— Carla Jean Lauter (@beerbabe) 24 января 2017, 18:29

Другие настаивают, что тест показывает негативный результат, а девушка радуется, что просто поправилась.

Компания Predictor выпустила рекламу теста на беременность в 2011 году, но в сети обратили на нее внимание лишь шесть лет спустя.

Издание связалось с одним из создателей плаката Крисом Сантом (Chris Sant), который объяснил замысел маркетологов. Оказалось, что производители хотели донести до зрителя, что тест на беременность «иногда точнее, чем ваши догадки о растущем животе».