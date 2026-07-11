Украину призвали не рассчитывать на спасение из-за лицензии на Patriot

Эпископос: Разрешение на производство Patriot не спасет Украину

Разрешение на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, о котором говорил президент США Дональд Трамп, не спасет Украину. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

«Лицензионная схема Patriot имеет смысл как часть мирного соглашения, но она не поможет Украине выиграть войну», — написал он.

По словам эксперта, для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.

Ранее бывший помощник министра обороны США Час Фриман заявил, что в течение ближайших лет Киев не сможет производить Patriot на Украине по американской лицензии из-за технических сложностей. Он также отметил, что из-за исчерпания запасов США не будет поставлять на Украину Patriot в течение еще нескольких лет.