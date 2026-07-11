Бывший чиновник Пентагона оценил итоги встречи Трампа и Зеленского

Фриман: В течение ближайших лет Украина не сможет производить ЗРК Patriot

В течение ближайших лет Киев не сможет производить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине по американской лицензии из-за технических сложностей. Главный итог встречи в разговоре с РИА Новости оценил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

«На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», — заявил экс-чиновник Пентагона.

Он добавил, что из-за исчерпания запасов США будут не способны поставлять на Украину ракеты Patriot в течение еще нескольких лет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.