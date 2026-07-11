Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 11 июля 2026Мир

Бывший чиновник Пентагона оценил итоги встречи Трампа и Зеленского

Фриман: В течение ближайших лет Украина не сможет производить ЗРК Patriot
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В течение ближайших лет Киев не сможет производить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украине по американской лицензии из-за технических сложностей. Главный итог встречи в разговоре с РИА Новости оценил бывший помощник министра обороны США Час Фриман.

«На самом деле Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет», — заявил экс-чиновник Пентагона.

Он добавил, что из-за исчерпания запасов США будут не способны поставлять на Украину ракеты Patriot в течение еще нескольких лет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что шансы Украины наладить собственное производство ЗРК Patriot крайне малы и в лучшем случае на это потребуется 10-15 лет. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона будет следить за ситуацией и вряд ли позволит развернуть подобное производство на территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России поразили логистические узлы ВСУ
    Названы три основных причины развития геморроя
    ВС России поразили завод по сборке атаковавших многоэтажку дронов ВСУ
    Гендиректор «Вкусно — и точка» оценил вероятность возвращения McDonald's в Россию
    Командование ВСУ призналось в неудаче с «Искандерами»
    Оценены шансы Макгрегора победить в первом бою после возвращения в UFC
    В России высказались о перспективах завершения украинского конфликта
    Бывший чиновник Пентагона оценил итоги встречи Трампа и Зеленского
    США пригрозили Ирану отменой сделки без передачи всего обогащенного урана
    Резервуар для зерна поврежден в российском регионе в результате атаки ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok