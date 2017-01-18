Афродизиаки для индийских мужчин прорекламировали торчащими столбами

Производитель препаратов с афродизиаками Rocket Oil организовал в индийском городе Калькутта оригинальную рекламную акцию с использованием фонарных столбов. Об этом сообщает портал Сampaign Brief.

В стране с недавнего времени введен запрет на рекламу препаратов, усиливающих либидо. Производители лекарственных средств не имеют права размещать рекламу на телевидении, в печати или на билбордах. Вместо этого компания решила использовать фонарные столбы. Под ними были размещены наклейки с мужчинами в полный рост.

В ролике, созданном агентством SOS Ideas, авторы рекламы показали реакцию жителей города. Многие индийцы обращали внимание и смеялись над тем, что столбы «вырастают» из нижней части нарисованных на наклейках тел, другие удивлялись и долго рассматривали необычные инсталляции.

По данным рекламного агентства, препараты Rocket Oil пользуются большой популярностью среди индийских мужчин.

В январе сеть шведских аптек Hjärtat установила в Стокгольме рекламный щит, который кашляет при приближении курящих людей. Авторы акции создали билборд с детекторами табачного дыма и анимированным изображением мужчины, который начинает кашлять, если к нему приближаются люди с зажженной сигаретой.