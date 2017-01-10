Шведских курильщиков напугали кашляющим рекламным щитом

Сеть шведских аптек Hjärtat установила в Стокгольме рекламный щит, который кашляет при приближении курящих людей. Об этом сообщает издание The Mirror.

Аптека создала билборд с детекторами табачного дыма и анимированным изображением мужчины, который начинает кашлять, если к нему приближаются люди с зажженной сигаретой. Компания таким образом предлагает людям с табачной зависимостью начать новый 2017 год с отказа от вредной привычки.

На официальной странице в Facebook организация также опубликовала ролик, в котором рассказала о кампании и продемонстрировала реакцию нескольких курильщиков, которые обнаружили интерактивный плакат. Люди неоднозначно реагируют на кашляющий щит: некоторые останавливаются и прекращают курить, другие просто смеются.

Видео: Apotek Hjärtat / Facebook

Издание отмечает, что некоторые пользователи сети возмутились озабоченностью аптеки курильщиками. По их мнению, в стране существуют куда более серьезные проблемы, на которые можно было бы обратить внимание.

В компании же уверены, что если хоть один человек примет решение бросить курить после того, как увидит рекламный щит, то ее задача будет выполнена.