Сноудена заподозрили в рекламе KFC

Подписчики бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в Twitter заподозрили его в рекламе ресторана KFC. Пользователи соцсети обратили внимание на опубликованную на его странице фотографию, похожую на спонсорскую.

На снимке Сноуден и его возлюбленная Линдси Миллс (Lindsay Mills) едят курицу из ведерка KFC. Юзеры отметили, что логотип сети ресторанов находится на первом плане. Некоторые поспешили заявить, что разочаровались в отношении информатора к своим подписчикам.

— Phil ass nappy dad🎄 (@adryfreccy) 23 декабря 2016, 00:35

Не могу поверить, что, что Эдвард Сноуден рекламирует KFC

Спустя некоторое время Сноуден заверил обратившихся к нему пользователей, что ему никогда не платили ни за одну публикацию в Twitter. В свою очередь Миллс, опубликовавшая снимок в Instagram, отметила, что на праздники пара захотела приобщиться к японской традиции покупать огромное количество курицы из KFC.

— Этот пост проплачен KFC?

— Смешно, но нет. Ни один из постов в этом Twitter не проплачен. Это просто одно из наших любимых занятий, вот и все.

Власти США инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Ему предоставлено убежище в России. На родине бывшему сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюрьмы.