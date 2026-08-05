В России назвали единственное реальное условие продажи Рижского вокзала

Аналитик Малахатько: Скорая продажа Рижского вокзала станет возможна при пересмотре цены

Найти нового собственника Рижского вокзала корпорации РЖД будет сложно при сохранении нынешней стартовой цены лота. Об этом заявила партнер NF Group Марина Малахатько, ее слова приводит ТАСС.

Необходимость уплаты как минимум 4 миллиардов рублей за дореволюционное здание отпугивает потенциальных покупателей. Пересмотр цены лота в сторону понижения может повысить шансы РЖД найти нового собственника. «Продажа до конца года возможна при пересмотре цены или условий реализации», — резюмировала Малахатько.

Рижский вокзал, напомнила аналитик, является объектом культурного наследия, его строительство завершилось в 1901 году. Такой статус накладывает на потенциального покупателя ряд обязательств и дополнительных затрат, в том числе на приспособление исторических зданий. Все вышеуказанные факторы в итоге затрудняют поиски покупателя, констатировала Малахатько.

Ранее стало известно о третьей неудачной попытки РЖД продать Рижский вокзал. Очередной аукцион провалился из-за отсутствия заявок. Помимо самого вокзала на продажу были выставлены двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки и земельный участок общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров.

Главный лот уже давно не используется по назначению, поэтому для РЖД он стал непрофильным активом. За счет его продажи руководство госкорпорации надеется улучшить финансовое положение, пошатнувшееся в результате роста долго, а также частично покрыть инвестиционную программу. Другими проблемными лотами для компании оказались офисные помещения в небоскребе Moscow Towers, который находится в комплексе «Москва-Сити». Однако и в этом случае высокая начальная стоимость , по всей видимости, отпугнула участников рынка, и на аукцион также не поступило ни одной заявки.