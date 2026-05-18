13:41, 18 мая 2026Экономика

На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

ОАО «Российские железные дороги» не смогло продать принадлежащие ему офисные помещения в небоскребе Moscow Towers, который находится в комплексе «Москва-Сити». Об этом свидетельствуют данные на портале РТС-Тендер.

Поводом для признания аукциона несостоявшимся стало отсутствие заявок. Стартовая цена актива составляла 280,8 миллиарда рублей. Предполагалось, что торги пройдут 21 мая.

В лот входит недвижимость площадью 242,5 тысячи квадратных метров, из которой 206 тысяч приходится на офисы, 15,8 тысячи — на апартаменты, а остальное — на кладовые помещения и машино-места.

РЖД приобрели помещения в Moscow Towers в 2024 году. Госкомпания хотела использовать их для обустройства собственного офиса. Стоимость сделки составляла 193,1 миллиарда рублей, при этом источники на рынке утверждали, что еще примерно половину от суммы покупки владельцу придется вложить в отделку помещений.

Однако в 2025 году финансовая ситуация в компании существенно ухудшилась, поэтому правительство поручило продать дорогостоящий актив. Вырученные средства предполагалось пустить на исполнение и без того значительно урезанной инвестиционной программы на 2026 год.

После того, как планы по продаже приняли официальный характер, эксперты предположили, что РЖД будет сложно найти покупателя на помещения, а ждать какого-то коммерческого интереса можно только при стоимости 180-200 миллиардов рублей. Покупка по предложенной стоимости (тогда говорилось о 220 миллиарда рублей) возможна, считали они, только в случае участия какой-то государственной структуры.

Между тем в апреле РЖД повторно выставили на продажу комплекс зданий Рижского вокзала в Москве. Первые торги, как и в этот раз, отменили из-за отсутствия покупателей, однако в рамках второй попытки стоимость актива (четыре миллиарда рублей) не изменилась. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, а сам аукцион запланирован на 10 июня.

