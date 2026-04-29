Рижский вокзал повторно выставили на продажу

17:25, 29 апреля 2026Экономика

Рижский вокзал в Москве повторно выставили на продажу за 4 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) повторно выставили на продажу принадлежащий компании комплекс зданий Рижского вокзала в Москве за четыре миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на сайт имущества РЖД сообщает «Интерфакс».

В объявлении, в частности, говорится, что вокзал долгое время не используется по назначению и это открывает возможность для его «адаптации под новые цели эксплуатации».

Как и в ходе первой попытки продать комплекс Рижского вокзала, в состав лота вошли здания 1901 и 1929 годов постройки площадью 3,9 и 3,8 тысячи квадратных метров соответственно, а также коммуникации и получение в долгосрочную аренду земельного участка площадью 13,7 тысячи квадратных метров. Цена также не изменилась.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, а сам аукцион запланирован на 10 июня. В начале текущей недели продать вокзал не удалось из-за отсутствия покупателей.

