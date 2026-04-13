13:07, 13 апреля 2026Экономика

От Рижского вокзала захотели избавиться

Рижский вокзал выставили на продажу за 4 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) решили избавиться от Рижского вокзала в Москве — объект выставили на продажу за четыре миллиарда рублей. Объявление опубликовано на одном из популярных сайтов, пишет ТАСС.

Покупатель получит вокзал площадью 3,92 тысячи квадратного метра, построенный в 1901 году, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,78 тысячи квадратов и земельный участок общей площадью 13,69 тысячи квадратов. Торги по вокзалу запланированы на 12:00 29 апреля, заявку можно подать до 12:00 20 апреля.

Ранее сообщалось, что продажа Рижского вокзала снизит долговую нагрузку на РЖД. Компания также планирует избавиться от офисных помещений в башне Moscow Towers в «Москва-Сити» и 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК).

