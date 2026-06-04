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10:22, 4 июня 2026Россия

Пропавшего на месяцы россиянина нашли в китайской тюрьме

Омбудсмен Лантратова: Пропавшего на месяцы россиянина нашли в тюрьме в КНР
Майя Назарова

Фото: MIA Studio / Shutterstock / Fotodom

Пропавшего на месяцы россиянина нашли в тюрьме в Китайской Народной Республике (КНР). Мужчине помогли вернуться домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что мужчина уехал в Таиланд, там у него возникли проблемы с документами. Позднее он рассказал родственникам, что находится в Китае. Затем связь с ним была потеряна.

Близкие россиянина месяцами не знали, где он находится. Мужчина все это время был в тюрьме и ожидал решения китайской иммиграционной полиции, объяснила Лантратова.

Ее помощники обратились в МИД России с просьбой помочь соотечественнику. В адрес местных властей была направлена нота с учетом его жалоб на здоровье. В результате мужчину депортировали, он уже вернулся к семье, подчеркнула омбудсмен.

До этого стало известно, что из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве c военными госконтрактами на 3,2 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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