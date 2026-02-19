Похитившего три миллиарда на военных госконтрактах вернули в Россию

Из Таиланда депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на ₽3,2 млрд

Из Таиланда депортировали россиянина, который обвиняется в мошенничестве c военными госконтрактами на 3,2 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год россиянин с помощью подложных сведений похитил 3,2 миллиарда рублей при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. В отношении него возбудили дело в апреле 2025 года, но злоумышленник смог выехать из России и скрыться от следствия за границей.

Спустя полгода его объявили в международный розыск. Сегодня сотрудники силовых структур Таиланда передали его российским коллегам в аэропорту Бангкока для отправки в Россию.

Ранее Дубай депортировал в Россию основателя пирамиды Finiko по делу о мошенничестве.