Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

Дубай депортировал в Россию основателя пирамиды Finiko по делу о мошенничестве

Дубай депортировал в Россию основателя пирамиды Finiko по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту города Дубай передали сотрудникам российских правоохранительных органов двоих задержанных, которые были объявлены в международный розыск.

Один из них — сооснователь финансовой пирамиды «Финико», от его деятельности пострадали более 7,7 тысячи человек, которые лишились более миллиарда рублей.

В период с 2018 по 2021 год Эдвард Сабиров совместно со своим братом Маратом, а также с Зыгмунтом Зыгмунтовичем и Кириллом Дорониным организовали финансовую пирамиду, через которую похитили денежные средства.

Организация была зарегистрирована в Сент-Люсии на Карибских островах. Российские офисы закрылись сразу после обрушения пирамиды, а ее основатели скрылись.

Ранее сообщалось, что россиянин забрал миллионы рублей у бизнесменов и нашел способ оставить их себе.