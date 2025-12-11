Россиянин забрал миллионы рублей у бизнесменов и нашел способ оставить их себе

ОАЭ выдали россиянина Хамидова, создавшего ОПГ для убийства предпринимателей

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по запросу Генпрокуратуры (ГП) России экстрадируют россиянина, который более десяти лет находился в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили «Ленте.ру» в ГП, речь идет об Ахмаде Хамидове. На родине мужчина обвиняется в мошенничестве и организации расправы. По версии следствия, с 2009 по 2010 год он взял в долг как минимум 84 миллиона рублей у совладельца промышленного предприятия в Саратовской области, а взамен пообещал ему высокую должность.

Свое обещание Хамидов не выполнил и, чтобы не возвращать деньги, создал ОПГ. В 2011 году ее участники стреляли в предпринимателя и его знакомую во Франции. Цель нападения не выжила, а его спутница получила ранение. Еще одна расправа была совершена в Турции. Подробности об этом не раскрываются.

Кроме того, участники группы Хамидова похитили у другой предпринимательницы 20 миллионов евро путем мошенничества. С ней также пытались расправиться на территории Украины, чтобы скрыть следы, но у оружия случилась осечка.

После совершенных преступлений Хамидову удалось скрыться от правосудия за границей. Сотрудники правоохранительных органов ОАЭ передали его своим российским коллегам в аэропорту Дубая.

Ранее в Россию экстрадировали из Дубая и Эдварда Сабирова. Основателя финансовой пирамиды Finiko подозревают в мошенничестве.