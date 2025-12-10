Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 10 декабря 2025Силовые структуры

Основателя финансовой пирамиды экстрадируют в Россию из Дубая

Дубай экстрадирует в Россию основателя пирамиды «Finiko» по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: БИЗНЕС Online / YouTube

Дубай экстрадирует в Россию Эдварда Сабирова, основателя финансовой пирамиды «Finiko» по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, экстрадировать его планировали еще в 2022 году, но выпустили под огромный залог. Его коллега Зыгмунт Зыгмунтович также был задержан, но вопрос о его выдаче России затянулся.

В период с 2018 по 2021 год Сабиров совместно со своим братом Маратом, а также с Зыгмунтовичем и Кириллом Дорониным организовали финансовую пирамиду, через которую похитили от пяти до семи миллиардов рублей.

Организация была зарегистрирована в Сент-Люсии на Карибских островах. Российские офисы закрылись сразу после обрушения пирамиды, а основатели скрылись.

Параллельно с экстрадицией Сабирова в Казани идет суд над несколькими соучастниками хищения, которые занимались привлечением новых участников.

Экстрадиция стала возможной благодаря инициативе Генеральной прокуратуры России.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа после бьюти-процедур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok