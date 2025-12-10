Основателя финансовой пирамиды экстрадируют в Россию из Дубая

Дубай экстрадирует в Россию основателя пирамиды «Finiko» по делу о мошенничестве

Дубай экстрадирует в Россию Эдварда Сабирова, основателя финансовой пирамиды «Finiko» по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, экстрадировать его планировали еще в 2022 году, но выпустили под огромный залог. Его коллега Зыгмунт Зыгмунтович также был задержан, но вопрос о его выдаче России затянулся.

В период с 2018 по 2021 год Сабиров совместно со своим братом Маратом, а также с Зыгмунтовичем и Кириллом Дорониным организовали финансовую пирамиду, через которую похитили от пяти до семи миллиардов рублей.

Организация была зарегистрирована в Сент-Люсии на Карибских островах. Российские офисы закрылись сразу после обрушения пирамиды, а основатели скрылись.

Параллельно с экстрадицией Сабирова в Казани идет суд над несколькими соучастниками хищения, которые занимались привлечением новых участников.

Экстрадиция стала возможной благодаря инициативе Генеральной прокуратуры России.

Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей.

