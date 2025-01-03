Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды и ограбили его на 33 миллиона рублей

В Дубае избили и ограбили основателя финансовой пирамиды Сабирова

В Дубае, ОАЭ, двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом сообщает Telegram-канал «Автор i».

В ночь на первое января на частную виллу Сабирова проникли двое граждан Казахстана. Они набросились на Сабирова и его супругу и ограбили их на 1,2 миллиона дирхамов (33 миллиона рублей) наличными. Согласно Telegram-каналу, пострадавшие не получили серьезных травм. Тем временем газета «Бизнес Online» сообщает, что Сабирова избили и якобы отрезали ему ухо.

После, по предварительным данным, нападавшие улетели в Москву. Полиция Дубая уже обратилась за помощью в МВД России и Пограничную службу Турции для установления местонахождения и задержания преступников.

Эдвард Сабиров известен как основатель финансовой пирамиды Finiko. Он гражданин России и Турции. В ОАЭ мужчина скрывался от обманутых вкладчиков и бывших партнеров. Сабиров объявлен в международный розыск. Ранее правоохранительные органы ОАЭ задерживали его по ордеру Интерпола, но так и не экстрадировали в Россию.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Партнеры Ляпорова, которым он предлагал легкий заработок на арбитражных инвестициях, обвинили его в создании финансовой пирамиды.