Бывший главред российской версии Playboy создал финансовую пирамиду и попался

Экс-главред Playboy Ляпоров создал пирамиду и похитил у партнеров 200 млн рублей

Сотрудники силовых структур задержали бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В создании финансовой пирамиды Ляпорова обвинили партнеры, которым он предлагал легкий заработок на арбитражных инвестициях. По задумке, фонд занимал деньги различным компаниям для оплаты судебных издержек, а затем получал всю сумму обратно с выплатой процентов за пользование.

Первое время доход был, а затем инвесторы поняли, что имеют дело с пирамидой, где деньги выплачиваются за счет привлечения новых людей, и обратились в полицию. Спустя полгода следователи возбудили в отношении экс-главреда уголовное дело.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда российского журнала Playboy с 2007 по 2009 год.

Ранее мошенники убедили начальника отдела экономической безопасности московского онкоцентра им. Блохина положить сбережения на «безопасный счет» и похитили у него почти 85 миллионов рублей.