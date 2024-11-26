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16:39, 26 ноября 2024Силовые структуры

Бывший главред российской версии Playboy создал финансовую пирамиду и попался

Экс-главред Playboy Ляпоров создал пирамиду и похитил у партнеров 200 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали бывшего главного редактора российской версии журнала Playboy Владимира Ляпорова по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В создании финансовой пирамиды Ляпорова обвинили партнеры, которым он предлагал легкий заработок на арбитражных инвестициях. По задумке, фонд занимал деньги различным компаниям для оплаты судебных издержек, а затем получал всю сумму обратно с выплатой процентов за пользование.

Первое время доход был, а затем инвесторы поняли, что имеют дело с пирамидой, где деньги выплачиваются за счет привлечения новых людей, и обратились в полицию. Спустя полгода следователи возбудили в отношении экс-главреда уголовное дело.

Владимир Ляпоров занимал должность главреда российского журнала Playboy с 2007 по 2009 год.

Ранее мошенники убедили начальника отдела экономической безопасности московского онкоцентра им. Блохина положить сбережения на «безопасный счет» и похитили у него почти 85 миллионов рублей.

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