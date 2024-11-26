Аферисты купили россиянину спортивные сумки для денег и похитили 85 миллионов

В Москве мошенники обманули начальника отдела онкоцентра Блохина на 85 млн руб.

Мошенники убедили начальника отдела экономической безопасности московского онкоцентра им. Блохина положить сбережения на «безопасный счет» и похитили у него почти 85 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, с 65-летней жертвой аферисты связались в начале осени. В течение месяца они звонили мужчине, представляясь сотрудниками ФСБ и Центробанка, и убеждали перевести все имеющиеся у него деньги на якобы безопасный счет.

Для переноски наличных потерпевший выбрал две черных спортивных сумки, которые мошенники купили ему сами.

Далее по указанию злоумышленников глава отдела столичного онкоцентра передал курьеру в общей сложности 79 миллионов рублей по кодовому слову «облепиха». После этого мужчину напугали оформленным на него кредитом и убедили взять в долг у родственников еще 5,6 миллиона рублей, которые нужно было также передать аферистам.

Потерпевшего обманули в общей сложности на 84,6 миллиона рублей.

Ранее в Калининграде мошенники под видом гадания похитили у местной жительницы полмиллиона рублей.