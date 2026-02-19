Реклама

Экономика
13:05, 19 февраля 2026Экономика

В РЖД подтвердили скорую продажу одного из московских вокзалов

Замглавы РЖД Кривошеева заявила о скором выставлении на торги Рижского вокзала
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ОАО «Российские железные дороги» в скором времени выставит на торги здание Рижского вокзала. Об этом на конференции «Корпоративное имущество РЖД: ресурс развития городов» рассказала замглавы компании Екатерина Кривошеева, передает РИА Новости.

Она выразила надежду, что переход объекта культурного наследия регионального значения другому собственнику позволит развивать город и прилегающую к нему территорию.

На прошлой неделе правительство одобрило продажу Рижского вокзала, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Сделка позволит снизить долговую нагрузку на РЖД, а кроме того, у компании не было планов по использованию исторического здания в производственной деятельности.

В течение года РЖД также хочет избавиться от офисных помещений в башне Moscow Towers в «Москва-Сити», купленных в 2024 году, и 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. В обоих случаях эксперты сомневаются, что на активы по ожидаемой стоимости найдутся покупатели, если только в дело не вмешаются государственные структуры.

Также в рамках помощи монополисту правительство объявило о подготовке к внеплановому повышению железнодорожных тарифов на перевозку грузов и использование соответствующей инфраструктуры на один процент. Предполагается, что эта мера будет действовать с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027-го.

