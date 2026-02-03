В возможности РЖД продать офис для погашения долгов усомнились

«Ведомости»: РЖД будет сложно продать башню «Москва-Сити» за желаемую сумму

ОАО «Российские железные дороги» в феврале-марте собирается выставить на торги офисные помещения, расположенные в башне Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити», чтобы частично покрыть долги, достигающие уже четырех триллионов рублей. Об этом со ссылкой на консультантов и партнера компании пишут «Ведомости».

Компания в 2024 году приобрела 360 из 400 тысяч квадратных метров в здании для размещения там своих структур. Однако в конце прошлого года правительство поручило продать помещения.

При покупке монополия отдала за актив 193,1 миллиарда рублей. Как утверждают источники издания, теперь РЖД хотят выручить за него не менее 220 миллиардов, то есть заработать около 15 процентов, но эксперты сомневаются, что на помещения за такую цену найдется покупатель.

Исполнительный директор Remain Александр Богданов считает, что интерес на рынке башня вызвала бы при стоимости 180-200 миллиардов рублей. Впрочем, директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов не исключил, что выкупить офис может какая-то государственная структура.

По его мнению, на рынке есть только пять частных холдингов, которые могли бы заинтересоваться таким активом, но в текущей экономической ситуации он считает маловероятным интерес к нему с их стороны. А если прибавить расходы на отделку, которые, по оценке Богданова, составят до 50 миллиардов рублей, то сделка становится непривлекательной.

Антонов полагает, что башня может уйти какому-то министерству с передачей обязательств по обслуживанию ранее привлеченного кредита. Богданов полагает, что комплекс распродадут по частям, а глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян видит возможности для заключения договора обратной аренды.

Ранее стало известно, что для покрытия долгов РЖД также хотят продать 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны. Компания хочет выручить за актив 44 миллиарда рублей, однако эксперты на рынке также не понимают, кого в текущих условиях может заинтересовать доля в проблемном перевозчике.