Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 14 января 2026Экономика

Планы РЖД продать офис в «Москва-Сити» из-за долгов подтвердили

Глава Минтранса Никитин подтвердил планы РЖД продать небоскреб Moscow Towers
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ОАО «Российские железные дороги» действительно намерено продать небоскреб Moscow Towers в кластере «Москва-Сити», соответствующий план есть в инвестпрограмме компании. Такую информацию в интервью ТАСС подтвердил министр транспорта России Андрей Никитин.

Объект был куплен РЖД в 2024 году. Из 411 тысяч квадратных метров в здании компании принадлежит более 350 тысяч. Там она хотела разместить 17 тысяч сотрудников, что якобы должно было снизить операционные расходы на содержание офисной недвижимости и увеличить эффективность ее использования на 20 процентов.

Продавать площади госкомпании приходится из-за быстро растущих долгов. На этом фоне РЖД вновь сократили инвестиционную программу — в 2026 году она составит 713,6 миллиарда рублей, что почти на 180 миллиардов меньше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года нагрузка на сети РЖД упала на 5,6 процента. Всего по железной дороге отправили 1,16 миллиарда тонн грузов, что близко к минимуму с начала века.

В 2024 году РЖД стали третьими в списке крупнейших должников страны с результатом 2,771 триллиона рублей, а коэффициент чистого финансового долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) поднялся до 3,06х, что выше нормы в размере 3х.

За первые три квартала, как показывает отчет по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета), компания получила убыток в размере 4,2 миллиарда рублей против прибыли 44,7 миллиарда годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Цены на еще один драгоценный металл достигли максимума

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok