Планы РЖД продать офис в «Москва-Сити» из-за долгов подтвердили

Глава Минтранса Никитин подтвердил планы РЖД продать небоскреб Moscow Towers

ОАО «Российские железные дороги» действительно намерено продать небоскреб Moscow Towers в кластере «Москва-Сити», соответствующий план есть в инвестпрограмме компании. Такую информацию в интервью ТАСС подтвердил министр транспорта России Андрей Никитин.

Объект был куплен РЖД в 2024 году. Из 411 тысяч квадратных метров в здании компании принадлежит более 350 тысяч. Там она хотела разместить 17 тысяч сотрудников, что якобы должно было снизить операционные расходы на содержание офисной недвижимости и увеличить эффективность ее использования на 20 процентов.

Продавать площади госкомпании приходится из-за быстро растущих долгов. На этом фоне РЖД вновь сократили инвестиционную программу — в 2026 году она составит 713,6 миллиарда рублей, что почти на 180 миллиардов меньше, чем годом ранее.

По итогам 2025 года нагрузка на сети РЖД упала на 5,6 процента. Всего по железной дороге отправили 1,16 миллиарда тонн грузов, что близко к минимуму с начала века.

В 2024 году РЖД стали третьими в списке крупнейших должников страны с результатом 2,771 триллиона рублей, а коэффициент чистого финансового долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) поднялся до 3,06х, что выше нормы в размере 3х.

За первые три квартала, как показывает отчет по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета), компания получила убыток в размере 4,2 миллиарда рублей против прибыли 44,7 миллиарда годом ранее.