«Газпром» назвали главным должником России

Forbes: Чистый финансовый долг «Газпрома» в 2024 году достиг 6 триллионов рублей

По итогам 2024 года чистый финансовый долг «Газпрома» составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. Компания занимает первое место в , рейтинге Forbes.

В этот период холдинг потратил на обслуживание своих заимствований 715,4 миллиарда рублей, что на 81,4 процента больше, чем годом ранее.

За первое полугодие 2025 года долг снизился до 5,79 триллиона рублей. Как отмечает издание, переоценке поспособствовало укрепление рубля, что делает меньше объем валютных займов, а кроме того, на погашение кредитов «Газпром» направил 618 миллиардов рублей, в то время как сумма новых заемных средств составила 589 миллиардов.

В материале отмечается, что долговая нагрузка для компании с учетом ее величины остается умеренной. Так, коэффициент чистого долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) составляет 1,95х.

Вместе с тем у ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), идущего на третьем месте с рейтинге коэффициент при долге 2,771 триллиона рублей составляет 3,06 х, а у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) ГК «Автодор», идущих на шестом и десятом месте среди всех должников, — запредельные 8,6х и 12,08х.

Впрочем, последние компании указывают, что они используются в качестве инструмента реализации государственных задач, поэтому оценивать их как классический бизнес с точки зрения доходности нельзя, так как получение прибыли и не является их целью.

В качестве источников данных рассматривали опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетности за 2024 год, данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата. В рейтинг не стали включать банки, страховые компании, биржи и другой подобный бизнес, имеющий собственную специфику.

Ранее издание подсчитало, что принадлежащий государству крупнейший в России производитель электронных компонентов «Ангстрем» стал самой убыточной компаний страны по итогам 2024 года. Чистый убыток компании достиг 236,3 миллиарда рублей при выручке менее пяти миллиардов. Результат носит разовый характер, к нему привело признание обязательств в размере 238,2 миллиарда перед госкорпорацией ВЭБ.РФ.