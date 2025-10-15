Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 15 октября 2025Экономика

«Газпром» назвали главным должником России

Forbes: Чистый финансовый долг «Газпрома» в 2024 году достиг 6 триллионов рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

По итогам 2024 года чистый финансовый долг «Газпрома» составил 6,047 триллиона рублей, что делает его главным должником России. Компания занимает первое место в , рейтинге Forbes.

В этот период холдинг потратил на обслуживание своих заимствований 715,4 миллиарда рублей, что на 81,4 процента больше, чем годом ранее.

За первое полугодие 2025 года долг снизился до 5,79 триллиона рублей. Как отмечает издание, переоценке поспособствовало укрепление рубля, что делает меньше объем валютных займов, а кроме того, на погашение кредитов «Газпром» направил 618 миллиардов рублей, в то время как сумма новых заемных средств составила 589 миллиардов.

В материале отмечается, что долговая нагрузка для компании с учетом ее величины остается умеренной. Так, коэффициент чистого долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) составляет 1,95х.

Вместе с тем у ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), идущего на третьем месте с рейтинге коэффициент при долге 2,771 триллиона рублей составляет 3,06 х, а у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) ГК «Автодор», идущих на шестом и десятом месте среди всех должников, — запредельные 8,6х и 12,08х.

Материалы по теме:
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса.Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Впрочем, последние компании указывают, что они используются в качестве инструмента реализации государственных задач, поэтому оценивать их как классический бизнес с точки зрения доходности нельзя, так как получение прибыли и не является их целью.

В качестве источников данных рассматривали опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетности за 2024 год, данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата. В рейтинг не стали включать банки, страховые компании, биржи и другой подобный бизнес, имеющий собственную специфику.

Ранее издание подсчитало, что принадлежащий государству крупнейший в России производитель электронных компонентов «Ангстрем» стал самой убыточной компаний страны по итогам 2024 года. Чистый убыток компании достиг 236,3 миллиарда рублей при выручке менее пяти миллиардов. Результат носит разовый характер, к нему привело признание обязательств в размере 238,2 миллиарда перед госкорпорацией ВЭБ.РФ.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    На границе Афганистана и Пакистана возобновились столкновения

    Российского экс-депутата оставили в колонии из-за пропуска кружков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости