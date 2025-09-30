Самой убыточной компанией России стал крупнейший производитель чипов

Forbes: Производитель чипов «Ангстрем» возглавил рейтинг убыточных компаний РФ

Принадлежащий государству производитель электронных компонентов «Ангстрем», крупнейший в России, оказался самой убыточной компаний страны по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Чистый убыток компании, прибыльной годом ранее, достиг 236,3 миллиарда рублей при выручке менее пяти миллиардов. Причиной столь значительного результата стало признание обязательств в размере 238,2 миллиарда перед владельцем — госкорпорацией ВЭБ.РФ.

История этого долга тянется еще с 2008 года, когда ВЭБ предоставил «Ангстрем-Т» кредит в размере 815 миллионов евро на строительство, производство и закупку оборудования у мировых лидеров — AMD, IBM и ASML. Свои обязательства производитель не исполнил, и в 2019 году суд признал его банкротом.

Спустя четыре года, в 2023-м, Арбитражный суд Москвы утвердил постановление о взыскании с компании «Ангстрем», ставшей в 2012 году поручителем «Ангстрем-Т», всей задолженности, процентов в объеме 467,5 миллиона евро и неустойки в виде 25,7 миллиона. В ноябре 2024 года суд ввел процедуру наблюдения в «Ангстреме», а в 2025-м собрание кредиторов обратилось в арбитраж с просьбой ввести в компании внешнее управление.

Ранее стало известно, что IT-холдинг Fplus, один из крупнейших производителей электроники в России, перестал отдавать долги кредиторам, а число желающих обратиться в суд с заявлением о банкротстве ее структур растет. Другой крупный отечественный производитель электроники «ПК Аквариус» только за август получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что проблемы испытывают производители, ориентировавшиеся на госзаказ. Бюджетные средства позволили им быстро наращивать инвестиции, но к пересмотру госполитики компании оказались не готовы. По их мнению, дело, скорее всего, закончится конкурсным производством и реализацией имущества, потому что долги слишком велики.

На этом фоне консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), куда входя Fplus и «Аквариус», попросил Минпромторг ввести новые ограничения на поставки зарубежных товаров в рамках системы госзакупок ради повышения собственных продаж.